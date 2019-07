Lotta agli accumulatori, agli Stagnoni la coda si farà dentro l'isola ecologica

La Spezia - Se c'è un periodo dell'anno in cui il servizio di raccolta differenziata è argomento spesso di diatribe sul "come fare" e sul "come potrebbe diventare" è quello estivo. Naturale che, soprattutto per l'organico, ci sia un po' più di attenzione visto che la calura estiva incide. Ma il discorso si amplia facilmente anche agli altri materiali e nell'interpellanza presentata e firmata dal consigliere Sauro Manucci, in quota Fratelli d'Italia, il mirino è puntato sulle isole ecologiche per ingombranti, nella fattispecie in quella degli Stagnoni: "E' appurato che la raccolta differenziata necessita della convinta collaborazione dei cittadini, è il caso di ricordare che dall'altra parte il Comune deve impegnarsi a far rispettare il contratto di servizio. Mi é stato riferito che nella giornata del 9 luglio alcune persone che si trovavano in fila davanti all'isola ecologica per conferire ingombranti, sono stati informati dagli addetti - alle 15.50 - che l'impianto era chiuso.

Questo nonostante l'orario specificasse chiaramente un orario di chiusura fissato alle 16.30. A nulla sono valse le accese proteste degli utenti che mi hanno anche evidenziato come la strada di accesso alla struttura fosse ingombra di rifiuti. Mi chiedo cosa preveda il contratto di servizio e se l'amministrazione non voglia prevedere delle sanzioni, considerato il danno di immagine ed economico per il Comune stesso, senza contare il disagio e i costi sostenuti dai cittadini per un'azione che si traduce sicuramente in un risparmio per Acam".



Tocca, in qualità di assessore al ciclo dei rifiuti, all'assessore Kristopher Casati rispondere alle considerazioni di Manucci: "Premesso che il 17 luglio la zona è stata interamente bonificata ci pare ormai chiaro che l'impianto degli Stagnoni ad oggi non è adatto a rivedere sia i cittadini che i mezzi di Acam. Mentre per quel che concerne la presenza massiccia di rifiuti sulla strada d'accesso all'isola ecologica, è probabile che certi soggetti si facciano dare il materiale prima di arrivare in fondo, evitando così la coda ai vari conferenti: scelgono quello che serve loro e il resto lo vanno a sversare nei contenitori. Qualcosa che non va certo bene". Qualcosa che peraltro capita da anni, anche perché il rame e alcuni altri materiali sono molto ricercati da chi poi, trattandoli, li rivende: "Con gli uffici stiamo studiando le contromisure. Metteremo sicuramente delle telecamere ma sarà opportuno anche cambiare la mobilità interna all'area dell'isola ecologica e "obbligare" all coda dentro e non fuori." Questo aiuterebbe non poco ad evitare quella pratica accumulatoria che genera il caos di cui Manucci parla nell'interpellanza.