Lombardi scrive al prefetto: "Le attività del comparto difesa vanno sospese"

La Spezia - Ill.mo Prefetto,



Spezia Bene Comune, letto il dpcm 22 marzo, rilevato che nello stabilimento Fincantieri del Muggiano si sono verificati casi di positività al coronavirus e che, addirittura, 1 lavoratore è deceduto, considerato che nelle ultime ore sono pervenute molte preoccupate segnalazioni da parte di lavoratori dello stabilimento, rilevato che, ai sensi dell'art. 1 lettere d) ed h) del citato dpcm 22 marzo è il Prefetto che deve/può autorizzare l'esercizio delle attività industriali, anche di quelle teoricamente consentite, previa verifica delle concrete condizioni di sicurezza, ritenuto che nel caso di Fincantieri, così come in quello di Leonardo e delle altre attività della difesa presenti nel nostro territorio, non sono assicurate condizioni di garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, rivolge al Prefetto della Spezia un accorato e pressante invito affinché voglia disporre la sospensione di tutte le attività del comparto difesa nella nostra provincia. Nel contempo Sbc esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà ai lavoratori costretti a ricorrere all'arma dello sciopero a causa dell'insensibilità della parte imprenditoriale. In ultimo, non si può non riflettere sul fatto che la drammatica emergenza che il nostro Paese sta vivendo abbia, ancora una volta, evidenziato che sono sempre i lavoratori e le fasce più deboli della popolazione a pagare il prezzo più alto nelle grandi tragedie nazionali. Non dimentichiamolo mai. A tempo debito uniamoci ed organizziamoci per cambiare le cose e fare in modo che finalmente l' interesse dei molti prevalga su quello dei pochi che detengono il potere economico e politico ed hanno condotto la nostra stessa civiltà ad una deriva drammatica .



Con Osservanza



Massimo Lombardi: Consigliere Comunale di Spezia Bene Comune