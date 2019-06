Lombardi ha firmato per rispetto al ruolo istituzionale. Attesa per il parere del ministero

La Spezia - La notizia di un possibile avvicendamento alla vice presidenza del consiglio comunale tra Massimo Lombardi e un altro membro dell'opposizione ha mandato in fibrillazione molti tra coloro che sono più vicini al capogruppo di Spezia bene comune. Il passaggio di testimone, però, sembra essere più lontano di quanto si pensasse qualche giorno fa. E di conseguenza anche si rinsalda anche il ruolo di presidente della commissione Controllo e garanzia per Dina Nobili.



Lombardi, infatti, all'atto della firma del parere del segretario generale Sergio Camillo Sortino sulla vicenda querelle Guerri - Caratozzolo ha agito nel rispetto del ruolo istituzionale di vicepresidente del consiglio comunale, senza esprimere in realtà nessuna posizione politica in merito. La correttezza del suo operato, e del parere del segretario, saranno confermate - o smentite - dall'altro parere che si attende a Palazzo civico dal ministero dell'Interno, per chiudere una volta per tutte la discussione tra Giulio Guerri e Massimo Caratozzolo su chi detenga i diritti di decisione per le sorti del gruppo "Per la nostra città con Giulio Guerri".