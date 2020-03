Lombardi fa un'interpellanza: "Troppe risposte in sospeso dalla sanità spezzina sul Covid-19"

La Spezia - Un'interpellanza per sindaco e assessore del Comune della Spezia sul tema Covid-19 a firma del consigliere di Spezia comune Massimo Lombardi che suggerisce alcuni azioni programmatiche: “Assistenza medica preventiva domiciliare precoce con screening tomografico in ospedale con terapia retrovirale o di supporto immediata. Inoltre, "Metodo Piacenza" parla chiaro: tempestività equivale a minor ospedalizzazione e più guarigioni. Serve la sanificazione del Sant'Andrea e allestimento di un ospedale dedicato interamente al Covid-19 al San Bartolomeo di Sarzana. La Spezia deve rimanere pulita per le emergenze/urgenze prive di Coronavirus. Dati sulla situazione locale più dettagliati (come regione Toscana), in particolare con descrizione demografica dei contagi e bilancio accurato fra decessi, rianimazione e ricoveri e domiciliazione in modo da avere un quadro trasparente della situazione locale.

Ciò permetterebbe di comprendere a grandi linee quali sono le categorie a rischio (anziani, popolazione attiva, sanitari) e fare le dovute valutazioni. Uno screening del personale sanitario e degli ospiti nei reparti ospedalieri e delle strutture sanitarie di ricovero (rsa). Screening sierologico delle categorie lavorative essenziali per valutare il grado di immunizzazione e la conseguente possibilità di tornare alle attività”.



“È necessario - spiega - che i sindaci chiedano a gran forza che si formino delle task-force territoriali sul modello emiliano per le cure domiciliari. Vanno sollecitati gli esiti tamponi e compiere indagine per verificare smarrimento tamponi ed esiti, al fine di una immediata ripetizione dei medesimi”.

Lombardi aggiunge: “Numerosi cittadini mi hanno segnalato nei giorni scorsi numerose criticità e/o problematiche nella modalità di gestione dell’emergenza c.d Coronavirus di ASL nel nostro Comune. In particolare per quanto attiene ai tamponi effettuati su cittadini spezzini che poi sarebbero trasmessi all’Ospedale San Martino di Genova al fine di verificarne l'esito, si sarebbero verificati notevoli ritardi, sinanco smarrimenti tali da compromettere la prosecuzione delle cure. Inoltre i laboratori della nostra città e più precisamente quelli situati in Via XVI Maggio risulterebbero chiusi".