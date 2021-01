Lombardi eletto in Provincia, Rifondazione: "Priorità la lotta al biodigestore di Saliceti"

La Spezia - La federazione provinciale di Rifondazione Comunista esprime piena soddisfazione per l'elezione a consigliere provinciale spezzino di Massimo Lombardi, capogruppo Prc in consiglio comunale della Spezia.



In sinergia con le altre forze di centrosinistra, Rifondazione rientra in consiglio provinciale a quasi nove anni di distanza dall'ultima esperienza, quando ancora vigeva l'elezione diretta per un ente oggi depauperato e bistrattato, ma che rappresenta un valore importante in un territorio complesso come il nostro,



Restano le critiche che in questi anni abbiamo espresso per l'assurda elezione "di secondo livello" che taglia la voce popolare e decide tutto (o quasi) a tavolino: per questo fanno sorridere i toni trionfalistici del centrodestra e del presidente in carica Peracchini.



Con Lombardi estenderemo la lotta al sindaco/presidente nonché luogotenente totiano contro la gestione ambientale della provincia, che vede nel contrasto al progetto del biodigestore Recos-Iren di Saliceti il primo obiettivo della nostra attività di opposizione.



In Provincia porteremo alla luce anche la pessima situazione delle strade provinciali e degli edifici delle scuole superiori, oltre ai temi del lavoro e della sanità, dando voce nel palazzo alle istanze di ogni cittadino della provincia spezzina.



Rifondazione Comunista, federazione provinciale La Spezia