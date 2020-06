Lombardi: "Tutelare occupazione a Rsa Mazzini"

La Spezia - Sindaco e assessore competente assumano facciano tutto quel che è il loro potere per salvaguardare l'occupazione alla Rsa Mazzini di Viale Alpi. Lo chiede in una interpellanza il consigliere comunale Massimo Lombardi (Spezia bene comune/Rifondazione). “Abbiamo appreso da cittadini spezzini – scrive il vice presidente del consiglio comunale - che esiste una situazione di grave problematicità relativa alla Rsa Mazzini di Viale Alpi. Parrebbe che la struttura sopracitata stia per essere smantellata, senza fornire spiegazioni alcune ne alla cittadinanza, ne ai lavoratori che operano in detta struttura. Ci risulta che siano stati investiti denari pubblici per creare interventi strutturali migliorativi per rendere idonea la struttura ed allo stato risulta carenza di valutazioni autorizzative per riaprire la struttura,che è pubblica. Corre obbligo per la politica intervenire per salvaguardarne la natura. Questa situazione di stallo burocratico crea nocumento ai lavoratori della Cooperativa Sociale Elleuno ed anche ai pazienti e alle loro famiglie. La situazione legata al Covid-19 ha creato criticità occupazionali gravissime e devono essere attuate tutte le tutele per salvaguardare i lavoratori”.