Lombardi: "Stop all'embargo su Cuba"

La Spezia - "Fare proprio l’appello lanciato dalle comunità cubane residenti in Europa per porre fine all’embargo contro la Repubblica di Cuba e il suo popolo, coerentemente con l’espressione di voto della maggioranza dei membri dell’ONU su tale tema. E chiedere alla Regione Liguria, e al Governo italiano di fare proprio il succitato appello". In questi termini il consigliere comunale Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia in Comune, intende impegnare l'amministrazione comunale della Spezia. L'ordine del giorno dell'ex segretario provinciale di Rifondazione, da un lato sottolinea come Cuba abbia inviato in Italia cinquantatré medici per sostenere lo sforzo anti Covid-19, dall'altro che sull'isola caraibica vige tuttora "un embargo totale da parte del governo statunitense, per ragioni politiche unilateralmente motivate", che "comporta gravi danni al popolo cubano e ne mette a rischio la vita, bloccando anche tutto quello che serve alla sanità che deve essere importato dall'estero [...] con la conseguenza che un dilagare dell'epidemia nell'isola di Cuba potrebbe portare a conseguenze nefaste per il popolo cubano". Di qui l'auspicio che La Spezia dica basta al blocco impegnandosi a inviare la propria pesa di posizione ai vertici istituzionali dello Stato italiano.