Lombardi: "Si intervenga su circoli e terzo settore"

La Spezia - Pur nella consapevolezza dell’estrema gravità della situazione epidemica in corso, stupisce l’assoluta mancanza di attenzione del Governo nei confronti del terzo settore che sembra essere stato completamente ignorato, nonostante l’importante contributo delle realtà attive nel sociale nel sostegno alle persone fragili durante le fasi più acute della diffusione del Covid-19.

In particolare, desta preoccupazione la situazione di quelli che il testo del DPCM definisce “centri, culturali, sociali e ricreativi”. Se, in parte, si possono comprendere le ragioni che hanno portato alla sospensione delle attività sociali, non si può in alcun modo comprendere il motivo per il quale si sia giunti alla decisione di impedire anche l’attività di somministrazione mentre questa viene permessa nelle attività commerciali. Una simile scelta appare come una mancanza di sensibilità verso questi luoghi che hanno messo al centro del loro mutualismo, aiuto e cultura.

Il concreto rischio che importanti presidi culturali chiudano in tutto il paese impone una riflessione su come impedire che si realizzi un simile impoverimento del tessuto sociale del nostro paese, indubbiamente la previsione di alcuni ristori è un elemento positivo ma questi appaiono ancora del tutto insufficienti ed è urgente ripensare quanto prima regole che permettano lo svolgimento della buona socialità in sicurezza.

Per questo è importante che anche le istituzioni locali affrontino quanto prima questa tematica mettendo in campo un piano di sostegno al terzo settore che porti alla valorizzazione del tessuto associazionistico della nostra città preservandolo dalla grave crisi che dovrà affrontare nel prossimo futuro.



Massimo Lombardi: Consigliere Comunale Spezia Bene Comune/Rifondazione Comunista