Lombardi: "Sentieri e scalinate nel degrado, serve un forte intervento pubblico"

Interpellanza rivolta al sindaco da parte dell'ex segretario provinciale di Rifondazione comunista.

La Spezia - Il consigliere comunale Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia bene comune, ha presentato un'interpellanza al sindaco dedicata alla rete sentieristica e alle salinate, "un patrimonio culturale e artistico" della città che, "nonostante gli sforzi enormi del Cai e delle associazioni di volontari che operano nel territorio, necessitano di un forte intervento pubblico". L'ex segretario provinciale di Rifondazione si concentra in particolare sul tratto compreso tra l'inizio di Via Parodi risalendo fino al bivio per il Vignale. E chiede al sindaco Pierluigi Peracchini se intenda "intervenire nel più breve tempo possibile a riguardo dei seguenti punti:



1) la scorsa estate nessun sentiero è stato sfalciato, neppure la strada per la Loc. Sant'Anna e relativo sentiero che l'attraversa;



2) il sentiero, a salire, subito dopo il numero civico 16 di Via Parodi è impraticabile per la presenza di nastro segnaletico.



3) il sentiero a scendere che collega Via Parodi con Sant'Anna, con la Gira e Maggiano presso il numero civico 24 di via Parodi, è impraticabile perchè chiuso dai vigili del fuoco dal 29/10/2018;



4) sempre nei pressi del numero civico 24 di Via Parodi, nella sottostante scarpata, ci sono sacchi pieni di spazzatura abbandonati da tempo;



5) spesso, vicino alle abitazioni, si trovano sacchetti con il logo dei supermercati, presumo contenenti l'umido abbandonati fuori dai relativi contenitori, che vengono comunque raccolti;



6) mucchi di sterpaglie lungo le cunette impediscono il fluire dell'acqua in caso di pioggia;





7) all'inizio di Via Parodi, presso il numero civico 3 è stato tolto da tempo, dal suo alloggio, per il passaggio di macchinari edili, un paracarro in arenaria ed è tutt'ora rovesciato a terra.



8) la scalinata, che dalla ultima curva della strada ex Statale Aurelia a salire prima del bivio di Maggiano, collega l’abitato della Foce necessita di interventi di riqualificazione ma da subito necessita lo sfalcio".