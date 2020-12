Lombardi: "Scuola dell'infanzia di Via Puccini senza acqua calda"

La Spezia - "Numerosi cittadini mi hanno segnalato la totale assenza di acqua calda nei bagni della scuola dell'infanzia di Via Puccini. Le maestre, recentemente avevano già segnalato tale problematicità al Comune il quale aveva risposto che il problema è conosciuto e che entro l'estate 2021 sarebbero partiti i lavori per risolvere il summenzionato problema legato alla caldaia vecchia". Lo dichiara in una interpellanza presentata in Comune e rivolta al sindaco e all'assessore competente il consigliere di Spezia bene comune, Massimo Lombardi.



"Gli alunni della scuola summenzionata non avranno acqua calda all'interno dell'asilo fino all'estate 2021", prosegue Lombardi che chiede infine di porre rimedio a tale situazione che crea notevole nocumento agli alunni.