Lombardi: "La gente dei Prati saprà unirsi contro chi semina odio"

La Spezia - "Sono "uno dei Prati", ci sono nato, ho frequentato la scuola, ci ho vissuto l'adolescenza, il gruppo allo stadio, lì ho i miei amici più cari, quelli che se anche non vedo porto nel cuore... da anni abito a Spezia ma quando questa sera ho letto la notizia di scritte naziste ai Prati mi è preso un dolore tremendo, unito ad una tristezza profonda. Non mi capacitavo di come potesse esser stato possibile. Ai Prati, però, "No pasaran"... perché qui da noi c'è una comunità vera e coesa che ha idee diverse, anche diametralmente opposte, ma che sa ancora confrontarsi e discutere magari animatamente, sin quasi allo scontro ma con lealtà... guardandosi negli occhi. Pronti a stringersi la mano, sino al prossimo confronto". Lo scrive Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia bene comune ed ex segretario provinciale di Rifondazione comunista sul suo profilo Facebook.



"Ai Prati - prosegue - non sono mai stati tollerati i pavidi che agiscono di notte, che scrivono frasi deliranti e criminali, invocando rigurgiti del passato che la storia ha già annientato e definitivamente sconfitto. La nostra gente dei Prati saprà unirsi contro chi semina odio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia perseguirà i colpevoli così come precede la legge. Ma nei quartieri dove si è abituati ancora a vivere rispettandosi nella differenza, non c'è spazio per chi semina odio ed intolleranza.