Lombardi: "Ingresso e uscita da scuola, mezzi sovraffollati"

La Spezia - "Nella giornata odierna mi sono arrivate numerose segnalazioni circa la situazione di sovraffollamento dei mezzi pubblici, soprattutto in relazione alla ripresa dell'attività scolastica. Questo sovraffollamento infatti si è verificato prevalentemente in prossimità degli orari di ingresso ed uscita dalle scuole". Lo riferisce Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia bene comune in consiglio comunale. "In questi mesi - scrive nel testo di un'interpellanza di fresca stesura - è stato richiesto un enorme sacrificio ai dirigenti scolastici e alle lavoratrici e ai lavoratori del settore scolastico per consentire di mettere in atto tutte le precauzioni in ordine all'emergenza covid19; da parte di tutti gli attori del mondo della scuola, insegnanti, personale tecnico amministrativo e naturalmente studenti, vi è stato non solo un enorme rispetto per la delicata fase storica che stiamo vivendo ma una presa di coscienza effettiva e piena circa i sacrifici che ci attendevano e ancora ci attendono; l'attenzione al mondo della scuola comprende anche e soprattutto l'attenzione alla salute ed a tutte le componenti del cosiddetto welfare scolastico; tutto ciò certamente certamente riguarda la salubrità degli ambienti e quella dei mezzi di trasporto. Da più parti, in questi mesi - continua Lombardi -, si è a lungo discusso della diminuzione della capienza al 50% dei passeggeri dei mezzi pubblici, circostanza volta a garantire le massime precauzione per combattere l'emergenza epidemiologica in corso".



Fatte queste premesse, Lombardi interpella il sindaco Peracchini e l'assessore competente "al fine di comprendere quali soluzioni vogliano mettere in atto per i problemi suesposti, nonché quali azioni si intenda porre in atto al fine di salvaguardare e garantire la salute di tutti i soggetti che vivono il mondo della scuola".