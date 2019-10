Lombardi: "In piazza per dire no ad un ospedale privato"

La Spezia - "Domani alle 10 sarò con alcuni militanti di Rifondazione Comunista a volantinare davanti all’ospedale perché la battaglia contro la privatizzazione del nosocomio locale è appena iniziata e faremo di tutto perché ciò non accada, perchè la salute dei cittadini non si privatizza". Un no alla privatizzazione del Felettino, ribadito con forza nel consiglio comunale di lunedì sera, da parte di Massimo Lombardi: "Il sindaco deve perseguire ad ogni livello e con ogni Ente interessato la concretizzazione dei lavori dell’ospedale e richiedere ad Ire s.pa la copia integrale e conforme degli accertamenti effettuati dal terzo ente verificatore ossia Conteco Check s.r.l sul progetto di variante sismica al più presto e comunque non oltre 30 giorni da oggi; dopo aver ricevuto da Ire la documentazione riferire al Consiglio Comunale o alle Commissioni competenti. Necessario il confronto con il collegio dei tecnici della Provincia che ebbero ad esaminare sia il progetto iniziale che la variante sismica (anche, in ipotesi, in contraddittorio con i tecnici della Conteco Check s.r.l.) e a calendarizzare quanto prima tutti gli incontri necessari con i vari attori al fine di dirimere le questioni in sospeso e programmare una linea per l’attuazione del progetto. La partecipazione e la messa a conoscenza della cittadinanza di tutto il percorso su questo tema e’ fondamentale. Per questo chiediamo una commissione civica partecipata o un dibattito pubblico, a mente del DPCM 76/2018, sui lavori di costruzione del nuovo ospedale provinciale del Felettino".