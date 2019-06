Lombardi: "Gravi disagi a Fossitermi quando piove forte"

La Spezia - Con un'interpellanza diretta alla giunta comunale, Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia Bene Comune, ha voluto porre l'attenzione sui disagi che capitano alla zona di Fossitermi nelle adiacenze via Fiume in caso al forti piogge. "Ormai da motto tempo si verificano allagamenti nelle zona in oggetto in particolare all'altezza del civico di via Fiume 319 sia di recente, che nei mese di aprile e a fine ottobre dell'anno scorso, sia in altri episodi passati, la zona in oggetto e in particolare alcuni negozi hanno subito allagamenti e principi dl allagamenti come l'ultimo avvenuto alcune settimane orsono scongiurato solo dall'arrivo tempestivo (fonunatamente si trovavano in zona) dei vigili del fuoco".

Secondo Lombardi la problematica "potrebbe essere riconducibile al non corretto funzionamento del tombino di fronte alla banca Carispezia che trabocca sistematicamente per un grave problema della rete fognaria: "Di conseguenza si genera una "vasca" d'acqua davanti all'entrata nella zona con conseguente impraticabilità dei marciapiedi e spazi pubblici e allagamento di negozi".