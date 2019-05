Lombardi: "Gravi disagi a Fossitermi in caso di forti piogge"

La Spezia - Da tempo ormai si verificano allagamenti nelle zona in oggetto in particolare all’altezza del civico di Via Fiume 319. Sia di recente, che nel mese di aprile e a fine ottobre dell’anno scorso, sia in altri episodi passati, la zona ed in particolare alcuni negozi hanno subito allagamenti e principi di allagamenti come l’ultimo avvenuto alcune settimane orsono scongiurato solo dall’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco. Massimo Lombardi porterà la vicenda all'attenzione del consiglio comunale: "La problematica potrebbe essere riconducibile al non corretto funzionamento del tombino di fronte alla filiale Carispezia che “esplode” sistematicamente per un grave problema della rete fognaria subito a valle dello stesso" - scrive Lombardi. Di conseguenza si genera una “vasca” d’acqua davanti all’entrata nella zona con conseguente impraticabilità dei marciapiedi e spazi pubblici e allagamento di negozi.