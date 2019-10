Loi (FdI): "Sbagliato tassare chi produce imballaggi di plastica"

La Spezia - "Sempre più evidente l’incapacità di dare risposte concrete di questo INGoverno! Incredibile come, in controtendenza rispetto alle necessità, ci si possa inventare la Plastic tax, un balzello che vedrà riversare ancora una volta sui cittadini i costi della riduzione della plastica. Il balzello di un 1 euro al chilo, ossia mille euro a tonnellata a carico di chi produce imballaggi, anche composti in parte con materiali riciclati, è inaccettabile. Chi pagherà questo conto? Il consumatore ovviamente! Nessuna ?nalità ambientale, ma solo una tassa evidente senza nessuna altra funzione se non quella di fare cassa selvaggia. La strada maestra è quella di agevolare le aziende nel processo di conversione ad una vera economia circolare, sostenere le scelte ecosostenibili, favorire la graduale ma spedita dismissione della plastica e non stangare indistintamente, mettendo a rischio anche posti di lavoro, azzerando di fatto gli investimenti sulla ricerca di nuovi materiali! Chi ama la patria difende l’ambiente e questo governo dimostra ancora una volta di essere lontano dalle reali esigenze del nostro paese".



Alberto Loi

referente Ambiente e Ecosostenibilità

Direzione Provinciale La Spezia

Fratelli D’Italia