Lo spezzino Benifei eletto capodelegazione degli eurodeputati Pd

La Spezia - E’ lo spezzino Brando Benifei il nuovo capo delegazione del Pd nel Parlamento Europeo. L'eurodeputato è stato eletto dai colleghi eletti nella lista Pd-Siamo Europei-Pse oggi a Bruxelles. "Sono onorato - dice l'europarlamentare, che ha 33 anni - della fiducia che i colleghi hanno voluto riporre in me. Ci aspettano appuntamenti cruciali come la scelta dei nuovi commissari europei, tra cui il nuovo commissario italiano, mentre riparte il nostro lavoro per ridefinire le politiche europee su temi fondamentali come lavoro, ambiente, crescita, giovani, lotta alla povertà e sostegno ai territori".



“Mentre altre forze politiche sono impegnate in campagne d'odio e in propaganda perenne - prosegue - noi abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrare che solo con serietà, competenza e unità si possono ottenere risultati concreti per il nostro Paese, portando avanti

realmente il nostro interesse nazionale". "Rilanceremo immediatamente la nostra proposta di una Commissione di Inchiesta dell'Europarlamento su possibili influenze e finanziamenti occulti da parte della Russia nei confronti di alcune forze politiche, tra cui la Lega del vicepremier Salvini".



“Quando 14 anni fa sono stato in visita al Parlamento Europeo per la prima volta, c’era con me un gruppo di attivisti politici da tutta Italia. Eravamo tutti all’incirca dell’età che avevo io al tempo, diciannove anni. Ciascuno di noi ha preso strade diverse, oggi alcuni e alcune di loro sono docenti di scuola, ricercatori universitari, deputati, assessori, dirigenti di azienda, sindacalisti, qualcuno ha aperto un ristorante o una startup digitale, l’unico che è diventato proprio un parlamentare europeo sono io. Al tempo, non solo non mi sarei mai immaginato che sarei stato eletto, per ben due volte, in quella istituzione che mi aveva così affascinato, ma ancora meno avrei creduto a chi mi avesse detto che come Nicola Zingaretti, che avevo potuto incontrare la prima volta in quella occasione, sarei divenuto anche io il presidente dei deputati del mio partito nella casa della democrazia europea, quello che noi chiamiamo il “capodelegazione”. Poco fa sono stato eletto all’unanimità dai colleghi e l’emozione è ancora grande, oltre all’enorme responsabilità che sento calare sulle mie spalle.

Oggi voglio ringraziare chi mi ha preceduto in questo incarico nella scorsa e in questa legislatura, David Sassoli, Patrizia Toiae seppure brevemente Roberto Gualtieri, perché da tutti loro ho imparato molto. E ovviamente grazie a tutti voi che mi siete vicini e mi supportate sempre, continuerò a fare del mio meglio per far vivere le nostre battaglie e i nostri valori anche in questa nuova avventura”.