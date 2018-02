Lo spettro dell'astensione, nel '76 votavano quasi tutti

In provincia della Spezia come nel resto d'Italia si teme la diserzione delle urne. Nel 2013 non votò uno spezzino su quattro, ma tra anni Quaranta e anni Settanta c'era grande partecipazione.

La Spezia - Un italiano su tre potrebbe non andare alle urne il prossimo 4 marzo. E' quanto stima un sondaggio Demopolis di pochi giorni fa, fotografando un ulteriore calo nell'affluenza rispetto alle ultime tornate elettorali. Sarebbe anzi un'accelerazione drammatica, di quasi dieci punti inferiore rispetto al tonfo del 2013, quando uscirono di casa con la tessera elettorale in mano il 75% circa degli aventi diritto.



Una percentuale in linea con quella che si registrò nella provincia spezzina, che cinque anni fa vide per la prima volta disertare il seggio un elettore su quattro. Il 74,91% rappresentava un calo di quasi sei punti rispetto all'80,69% delle elezioni 2008. Era quella la conferma di un passo da gambero inaugurato due anni prima, quando l'85,43% dei maggiorenni preferì aspettare l'esito senza esprimere una preferenza.



E' stato quindi proprio il 2006 a dare il via alla grande emorragia. Gli anni della disillusione e di uno dei voti più ravvicinati della storia repubblicana, seguito allo strappo del ministro della Giustizia Clemente Mastella e alla caduta del secondo governo Prodi. Prima lo Spezzino si era sempre dimostrato fedele alle proprie prerogative di cittadinanza, con un'affluenza per quarant'anni superiore al novanta per cento. Tra il 1948 e il 1987 solo uno su venti non si presentava al seggio: l'apice nel 1976 quandò votarono il 97,27% degli aventi diritto.