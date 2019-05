Lo schiaffo di Orlando: "Peracchini ha scelto di stare con i fascisti"

Affondo dell'ex ministro: "Un sindaco che cita la Costituzione a sproposito".

La Spezia - "Abbiamo spesso rimproverato Peracchini di essere ambiguo. Questa volta non lo è stato. Tra don Vannini e Casa Pound ha scelto con chi stare, di stare con i fascisti". Quando sembrava poter scemare, quando l'eco delle campane di Nostra Signora della Salute pareva essersi lasciato alle spalle la polemica politica, ecco l'intervento dell'ex ministro Andrea Orlando a riaccendere il fuoco sul caso Altaforte in Mediateca. Sul profilo Facebook del deputato del Partito Democratico la foto è quella di Sergio Fregoso. Il giudizio sul primo cittadino è netto. "Non solo perché li ha autorizzati ad usare una sala pubblica, scelta di per sé grave, ma mostrando insofferenza e addirittura aggredendo chi criticava la sua scelta o chi semplicemente voleva mostrare il suo dissenso verso le idee dei neofascisti, come non solo consente ma impegna a fare la nostra Costituzione, quella che lui cita a sproposito".