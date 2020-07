Lista Toti Presidente, iniziata raccolta firme contro blocco autostrade

La Spezia - È iniziata oggi la campagna di raccolta firme della lista arancione Toti Presidente. In una nota si legge: "contro il folle piano di manutenzione autostradale voluto dal governo, che condanna all'immobilismo e all'isolamento la Liguria. I liguri non possono essere ostaggio di un governo che non sa decidere, incapace di programmare in maniera oppurtuna gli interventi di manutenzione all'interno delle gallerie autostradali. Dopo l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 la Liguria non può rimanere ancora bloccata".

La raccolta firme continuerà domani mattina, dalle 9,30 alle 13 a Lerici, alla rotonda Vassallo. Per dire Sì alle infrastrutture sicure No all'isolamento.

Seguiranno altri appuntamenti nei prossimi fine settimana.