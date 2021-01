Lista Guerri: "Enel, ennesima decisione a danno della salute degli spezzini"

La Spezia - "Abbiamo appreso che il Governo ha deciso che la centrale a carbone di Spezia - che da precedenti comunicazioni avrebbe dovuto chiudere entro quest'anno - non chiuderà a meno che e fintanto che non sarà sostituita con la nuova centrale a gas. Noi che siamo consapevoli della necessità di liberare Spezia dalle piaghe ambientali che da decenni la affliggono e per questo ci battiamo da sempre per la chiusura della centrale a carbone e al tempo stesso ci opponiamo al fatto che a questa ne subentri un'altra comunque basata sull'utilizzo di combustibili fossili, non possiamo che esprimere il nostro sdegno per l'ennesima decisione assunta dal Governo a danno della salute degli spezzini e contro la loro volontà - rappresentata dal chiaro pronunciamento del nostro Comune - di un futuro senza più attività inquinanti in quell'area. A questa gravissima decisione ci opporremo con il massimo dell'impegno e della determinazione per il bene della nostra città". Lo si legge nella nota diffusa dal coordinamento della lista civica Per la Nostra Città con Giulio Guerri.