Liguria popolare, Ponzanelli: "Scuole paritare sul nostro territorio a rischio chiusura"

La Spezia - “Sulle 12 mila scuole paritarie registrate, che accolgono 900 mila studenti e 180mila docenti, infatti, il 40% è rappresentato proprio dagli asili. Che però, senza risorse, rischiano di chiudere nel giro di poche settimane”. Lo scrive in una nota Francesco Ponzanelli vice presidente della Provincia della Spezia che in una nota prosegue: “ Il grido che ci è stato rivolto comprende inesorabilmente tutto il nostro territorio. Anche nel comune di Santo Stefano Magra sono presenti delle realtà del mondo della scuola dell’ infanzia che risultano essere a rischio. Questo collasso ricadrebbe sull’intero sistema scolastico nazionale, perché tutti i bambini che non potranno più frequentare quelle scuole dovranno essere presi in carico dallo stesso sistema scolastico nazionale, che non riuscirà ad accoglierli. Il punto è che la gran parte delle scuole paritarie, non solo quelle cattoliche, si regge su bilanci in pareggio, ha strutture piccole e pochi dipendenti, e bastano pochi mesi di rette mancate a far vuotare le casse: il che significa dipendenti licenziati, bollette inevase, insomma la chiusura dietro l’angolo. Ne consegue che l’equilibrio economico tra entrate e uscite delle scuole paritarie sia sottilissimo. Chi conosce queste realtà sa che non c’è nessun utile, nessun margine, nessuna riserva a cui attingere. Questo equilibrio si sta rompendo. Sia che si chiami scuola dell’infanzia, primaria, o scuola dell’obbligo, se in una classe di 10 studenti una o più famiglie non possono pagare la retta, quella scuola chiude adesso e non riapre a settembre”.

“Lo Stato - conclude -, e quindi il governo devono intervenire, oppure sarà lo Stato stesso, e perciò tutti noi, a dover mettere tanti soldi in più perché quei ragazzi che ora frequentano la scuola paritaria e che saranno costretti a passare alla scuola statale,garantendone tutti i servizi: strutture, palestre, scuolabus, mense e soprattutto insegnanti”.