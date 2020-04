Liguori: “Un errore la nuova ordinanza di Toti per forzare le restrizioni”

La Spezia - "Non comprendo la ratio di forzare delle misure nazionali, a pochi giorni dalla scadenza prevista del 4 maggio, definite da Governo e comitato di esperti della comunità scientifica. Mi pare una mossa azzardata quella del Governatore Toti. La fretta di tornare alla normalità, potrebbe avere conseguenze gravi. Soprattutto perché siamo regione con età media più avanzata e pazienti con comorbilità diffuse, fattori che alzano notevolmente il pericolo e espongono le categorie fragili ad un rischio troppo elevato. Sul tasso di mortalità da Covid-19, la Liguria, ad oggi, è bene tenerlo a mente, ha il primato nazionale, con 14,6 decessi ogni 1000 abitanti". Lo afferma Luca Liguori, esponente del Partito democratico spezzino.



"È chiaro che in questo modo, il governatore Toti si assume una grande responsabilità: nel caso dovessimo assistere, sul territorio, a una ripresa dei numeri d’infezione da Covid-19 non so come potrebbe spiegarlo. Le ragioni economiche, il bisogno di stare all’aria aperta dei cittadini, non possono prevalere su quelle di sanità pubblica, mai e in nessun caso. La priorità è la salvaguardia della vita, anche quella di una sola persona. Considerando poi, lo stato in cui versa il sistema sanitario regionale ligure, con carenze di personale, strutture di accoglienza, posti letto, insufficienti, operatori sfiancati, protocolli che hanno evidenziato errori gravissimi, non mi pare una scelta lungimirante quella della giunta ligure.

Per altro, forzare il decreto del Consiglio dei Ministri, veicola un pessimo messaggio, non fa bene al Paese, non fa bene ai liguri non fa bene ai giovani. Voler essere più avanti degli altri, in questa occasione, mostrare i muscoli, è a mio giudizio, una dimostrazione di scarsa affidabilità. A rassicurare i cittadini e guidarli verso l’uscita dall’incubo Covid, sarebbero scelte esattamente opposte a quelle annunciate dal Governatore Toti, equilibrio, coesione e sintonia con le scelte nazionali.

Per altro il rischio è che da questa prima forzatura ne seguano altre, durante le prossime settimane, con il Paese che procederebbe in una direzione e la Liguria in un'altra. Che idea di paese uscirebbe, che messaggio di unità nazionale verrebbe veicolato? Il risultato sarebbe il caos che finirebbe, oltre tutto, per generare incertezza e disorientamento nei cittadini. Spero ci sia un ripensamento, i liguri, come altri, non meritano di essere esposti ad un ulteriore rischio. Si pensi piuttosto a riportare la sanità pubblica ligure a livelli adeguati e ad un piano robusto per integrare i sussidi alle famiglie e alle attività economiche. Già questo, sarebbe una dimostrazione di affidabilità e giudizio da parte della giunta regionale ligure", conclude Liguori.