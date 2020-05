Liguori: "Toti guardi i numeri e i dati scientifici, invece di pensare solo al voto"

La Spezia - "Il presidente Toti la mette sulla superstizione, se la prende con i gufi, con chi porta sfortuna ma nel frattempo la comunità scientifica inserisce la Liguria insieme a Lombardia e Piemonte tra le regioni in cui la percentuale di contagi e l’incidenza sono in forte ripresa. Il Governatore predica ottimismo a sua “sensazione” mentre i dati scientifici degli esperti parlano di soglia dell’attenzione ancora altissima nel nostro territorio. La positività media dei tamponi, a parità di prelievi, in Liguria è pari al 5,8 %, più del doppio di quella nazionale che sta sul 2,8%. Stesso risultato con l’incidenza, il dato dei nuovi casi di covid-19 su 100.000 abitanti che in Liguria vale ben 76, anche in questo caso, il doppio del dato nazionale che vale 32". A riportare i dati e a muovere critiche nei confronti del presidente della Regione è l'ex consigliere comunale Luca Liguori, esponente del Partito democratico.



"Purtroppo le conseguenze di questo protagonismo di Toti, ansioso di andare al voto prima possibile, per essere riconfermato per altri cinque anni, ricadono tutte sui liguri. Non solo grave esposizione al rischio infezione - prosegue Liguori - ma anche possibilità tutt’altro che remota, che i confini regionali della Liguria continuino a restare chiusi anche dal prossimo 3 giugno, quando invece l’intero Paese tornerà ad una mobilità regolare. La mancata apertura dei confini regionali rappresenterebbe un danno gravissimo per l’economia e la ripresa delle attività liguri, soprattutto quelle turistiche che quest’anno potrebbero limitare le perdite proprio grazie agli spostamenti trans-regionali che tuttavia oggi, grazie alla forzatura dei decreti restrittivi, voluta dal Governatore Toti, rischiano di non interessare il nostro territorio. Del resto è un fatto assolutamente normale, un cittadino di qualsiasi regione, messo in condizione di scegliere dove andare in vacanza, deciderà senz’altro per un territorio con un indice di contagio più basso. La Liguria ha metà della popolazione della regione Toscana ma ha stesso numero di contagi. Regione Liguria non sta aiutando il suo territorio in realtà lo sta penalizzando e più passa il tempo, più emerge questa realtà, ecco perché si vuole andare al voto prima possibile. Anzi che fare proclami contro gufi e iettatori, Toti dovrebbe basarsi su numeri e dati scientifici. Comunicazione Istituzionale imbarazzante e surreale".