Liguori: "Studi privati scoppiano di salute, poveri sempre più soli"

La Spezia - "Ammalarsi oggi, che disastro. E non parlo di Covid, parlo delle migliaia di malattie comuni che possono intaccare l'organismo umano". Parola di Luigi Liguori, consigliere comunale di opposizione nel capoluogo, professione medico. "E' diventato difficilissimo approfondire, indagare e curarsi nei tempi giusti - ha scritto sul suo profilo Facebook l'esponente del centrosinistra -. L'assistenza sanitaria nazionale e' praticamente bloccata dall'emergenza covid, la Regione non è riuscita ad organizzare un sistema in grado di sostenere la richiesta di cure. Migliaia di richieste di esami e visite specialistiche vengono rimandate a tempi incerti. Le strutture sanitarie che dovrebbero dare delucidazioni si negano, costringendo i pazienti a snervanti attese telefoniche senza esiti".

La conclusione del consigliere dell'opposizione: "Io credo che per i nostri amministratori, per coloro che da tempo hanno studiato un passaggio dalla sanità pubblica a quella privata, negandoci personale e posti letto ospedalieri, queste siano belle notizie. Intanto gli studi privati esplodono di salute e i poveri sono sempre più soli".