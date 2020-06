Liguori: "Riaprire i Cup, Peracchini intervenga urgentemente"

La Spezia - Il consigliere comunale Luigi Liguori (La Spezia bella, forte, unita) ha presentato un'interpellanza a sindaco e giunta del capoluogo per chiedere "se sulla base delle recenti proteste dei medici di base, di Articolo Uno/ Leu , Manifesto della sanita' ed altre organizzazioni sociali e rappresentative, apparse sulla stampa in questi giorni si e' valutata la necessita' di intervenire per sollecitare Alisa affinche' venga predisposta l’immediata riapertura delle attività del CUP sanitario per esami e specialistica", si legge ne testo.



"Tali possibilità - afferma Liguori, esponente di Leu - sono ormai precluse alla cittadinanza da mesi per le note vicende legate al virus. Le attuali disposizioni prevedono che il Cup e le visite specialistiche non siano disponibili fino al 16 giugno, ma questa situazione oltre ad aggravare inutilmente i ritardi accumulati in conseguenza della pandemia( si ritiene che solo a La spezia vi siano 14000 richieste in attesa di essere evase), stanno creando molto malessere e disperazione in gran parte della popolazione. La Regione con fretta sospetta, nell'intento di fare una squallida propaganda, ha voluto anticipare il governo di pochi giorni, riaprendo i negozi, le attività ippiche (urgenti ?), la nautica privata ecc ., ma della salute pubblica, degli ammalati cronici che attendono di controllare le loro malattie non sembra abbia sfiorato la mente dei dirigenti di Alisa".



"Le prestazioni urgenti - conclude Liguori, professione medico -, le uniche lasciate attive, risultano peraltro complicate e gravano sui medici di base trasformati in telefonisti con attese assurde e risultati spesso inconcludenti. Molte richieste non ottengono l'appuntamento nei tempi previsti e neanche nei giorni successivi, per cui e' il paziente e' costretto a cercare altre strade spesso private, ma per molti questo non e' possibile e con rabbia e sgomento sono costretti a non curarsi. Una situazione quindi assai critica che mette a rischio la salute della popolazione , soprattutto delle fasce meno abbienti che si trovano in una situazione estremamente pericolosa , di discriminazione e di mancanza di tutela con effetti che potrebbero anche essere drammatici. Il covid 19 non ha fermato l'evoluzione di tutte le altre malattie. Sono patologie che necessitano di specialisti e di esami di controlli che non e' piu' possibile procrastinare. Sig. Sindaco, come primo cittadino responsabile della salute dei suoi concittadini, dovrebbe intervenire urgentemente su questo problema chiedendo alla Regione liguria di anticipare l apertura del CUP e delle prestazioni specialistiche rispetto alla data del 16 giugno. Anche qualche giorno di anticipo, per qualcuno dei nostri concittadini, può significare la vita".