Liguori (Pd): "Un plauso all'iniziativa dei sindaci liguri, Toti apra confronto con enti locali"

La Spezia - "Un plauso all’azione dei tanti Sindaci liguri. Finalmente presa di posizione seria della politica. Toti si fermi con il protagonismo regionale, a rischio coesione sociale, fiducia nelle Istituzioni e identità nazionale. Valori quest’ultimi che apparentemente possono sembrare marginali ma che in realtà sono fondamentali per dare senso al sacrificio dei cittadini, per combattere uniti l’emergenza sanitaria e per rilanciare insieme la ripresa delle attività lavorative". Così Luca Liguori, esponente Pd ed ex consigliere comunale spezzino che osserva: "Non saranno le ordinanze di Toti a cambiare l’esito di questa grave emergenza, ma la capacità di un Paese di affrontare uniti le difficoltà. È sempre stato così e lo sarà ancora. Si rilegga la storia d’Italia. Le più grandi imprese, dalla conquista dell’unità nazionale ad oggi, sono state ottenute quando gli italiani si sono sentiti figli di una stessa Nazione. Questo tentativo di Toti di lacerare la Liguria, di scollarla, di isolarla dal resto della Nazione è molto pericoloso e diseducativo. Si apra un confronto con gli enti locali, le parti sociali le categorie economiche tutte, superando le divergenze politiche e si costruisca un piano strategico di rilancio. La Liguria è in ginocchio, mai come oggi serve un salto di qualità in grado di avvicinare i cittadini alle Istituzioni. Nn può essere tutto piegato alla logica del consenso elettorale. Tra qualche mese Toti cercherà la riconferma è vero, ma oggi deve pensare al bene dei liguri, le poste in gioco sono troppo alte salute pubblica, tutela del lavoro, sviluppo economico. Temi decisivi per il futuro della Liguria sui quali però la giunta regionale sfugge, non fa proposte concrete e preferisce concentrarsi nella retorica politica. Così nessun passo avanti ma intanto il tempo passa".