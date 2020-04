Liguori (Pd): "Da Toti nessuna lezione sui diritti fondamentali, sanità ligure da anni privata di finanziamenti"

La Spezia - "Occorre ricordarsi che uno tra i diritti che misura di più il livello di sviluppo di un territorio è l’accesso per i cittadini alle cure del servizio sanitario. Considerando i numeri dell’impatto avuto dal Covid-19 sulla Liguria non mi pare si possa parlare di diritto tutelato. La nostra regione ha il primato nazionale di mortalità da covid-19 rispetto al numero di abitanti, ovvero, chi si infetta, in Liguria ha più probabilità di morire rispetto ad altre regioni. Sarà senz’altro vero che esistono quote più alte di anziani così come risulta altrettanto vera però, la presenza in Liguria di strutture sanitarie pubbliche in condizioni critiche, che vengono da anni private di adeguati finanziamenti". Così Luca Liguori, ex consigliere comunale del Pd, sposta il mirino del suo intervento sulla realtà spezzina: "Qui lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, con quanto accaduto al progetto del nuovo ospedale del Felettino. Accantonato da anni dalla giunta ligure di centrodestra e tutti sanno, in questo momento di pandemia, quanto sarebbe stato utile nella gestione dell’emergenza.

Per non parlare della carenza di personale e dei numeri di posti letto più bassi che la media nazionale, credo che, sul piano dei diritti fondamentali, dal Governatore Toti, nn possano arrivare lezioni".



"Poche settimane fa - continua Liguori - è stato impedito uno scalo logistico per rifornimento, alla Costa Diadema, da giorni in mezzo al mare, scrivendo una pagina estremamente negativa per la cultura e il patrimonio storico della nostra città. Ma ciò che ancor più grave è il messaggio che viene veicolato con la forzatura del decreto del consiglio dei ministri: abbassare la guardia sull’emergenza sanitaria per accontentare le richieste dei cittadini. Mentre la comunità scientifica si prodiga, disponendo cautela nella ripresa della vita di relazione, con ipotesi addirittura di una possibile ripresa della curva epidemica, Toti afferma che il semaforo verde lo ha anticipato per andare incontro alla stanchezza dei cittadini, esasperati dalle limitazioni domiciliari. Una dichiarazione inquietante e fortemente diseducativa, che lascia profondamente increduli. Abbiamo visto tutti lo slogan del governatore della regione Lombardia, Fontana, “Milano non si ferma” dove ha portato i lombardi. Nell’immediato saranno stati certamente contenti ma oggi sono sicuro non lo approverebbero".



Conclude l'ex consigliere: "La salvaguardia della salute pubblica non dovrebbe avere confini regionali e dovrebbe garantire ai cittadini sicurezza, accessibilità e qualità dell’assistenza sanitaria omogenea su tutto il territorio nazionale. Basterebbe rimettersi alle indicazioni della comunità scientifica e non andare a tutti costi a cercare consenso in vista di prossime elezioni regionali. Indubbiamente nel breve è una strategia che potrebbe anche pagare, motivo per il quale la giunta ligure di centrodestra vorrebbe anticipare addirittura in estate la tornata elettorale, chiara volontà di concretizzare in termini politici, le mosse di questi giorni, ma nel medio e lungo termine le ricadute potrebbero essere davvero pesanti oltre che, gravissime. Attenzione ai boomerang, perché i liguri sono persone chiuse ma non ingenue, se avvertono la strategia dietro alle scelte politiche non dimenticherebbero e potrebbero regalare brutte sorprese alle prossime elezioni".