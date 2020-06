Liguori: "Molte luci e qualche ombra nel decreto scuola approvato dal governo"

La Spezia - Voto definitivo sul concorso straordinario dei precari. Nonostante il tentativo di far saltare la procedura da parte della Lega che per fare ostruzione, hanno iscritto quasi 200 deputati a parlare, oggi il decreto è finalmente diventato legge.

Un obiettivo raggiunto per quei docenti prossimi al ruolo, che dopo anni di contratti a termine, vedranno finalmente riconosciuti e premiati sacrifici, aspettative ed impegno.

Stralciato il quizzone a crocette e aumentata la platea degli aventi diritto come chiedeva emendamento presentato dal Partito democratico, saranno 32.000 i precari assunti, ma il percorso per l’inserimento si concluderà solo dopo l’inizio dell’anno scolastico. Ad anno in corso, purtroppo, nel bel mezzo delle lezioni, si dovrà procederà con una selezione attraverso un elaborato. Aspetto non certo positivo, una complicazione per i candidati, rispetto ad una procedura semplificata, quella richiesta dal Partito democratico che avrebbe garantito docenti di ruolo dal primo settembre pronti e ad iniziare l’anno scolastico. Considerando gli scenari proposti dal Ministero per fronteggiare il pericolo del contagio in classe, il prossimo anno scolastico potrebbe essere un anno particolarmente complicato e impegnativo. Per questi docenti, non sarà certamente facile concentrarsi oltre che sulla didattica, anche sulla preparazione del concorso. Non essendoci i tempi tecnici, causa emergenza sanitaria, selezionare per servizio e titoli poteva essere soluzione ideale e non sarebbe stata certamente una scelta anti-meritocratica. Resta a questo punto la certezza di una procedura di selezione dei 32.000, tutta da organizzare con l’incognita del Covid-19, che a seconda dello sviluppo che potrebbe avere la curva dei positivi, potrebbe necessitare anche di un allungamento dei tempi. Tuttavia resta l’obiettivo centrato di una Legge che prevede un contingente numerico più elevato di quello previsto nel decreto, al quale si dovrà poi aggiungere quello assunto con procedura ordinaria. Senza dubbio un segnale di attenzione e di forte investimento in risorse umane sull’istruzione, da parte del Governo.



Luca Liguori

Ex consigliere comunale ed ex capogruppo Pd