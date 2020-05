Liguori: "L'odio per Silvia Romano è il sentimento di chi vive senza soddisfazioni e realizzazioni"

La Spezia - "Disgusto e indignazione per il trattamento che parte della popolazione italiana sta riservando a Silvia Romano". Lo afferma il consigliere comunale di Liberi e uguali, Luigi Liguori, che in passato ha svolto la sua professione di medico anche come volontario in Etiopia, e che annuncia di aver presentato un ordine del giorno in vista del prossimo consiglio comunale per stigmatizzare la grave situazione che si è venuta a creare.



"Per prima cosa premetto che mi disgustano profondamente certe espressioni violente verso una ragazza di 23 anni che ha vissuto un'esperienza tragica e che si ritrova libera in patria grazie ad una delicata operazione d'intelligence. Queste espressioni di odio che provengono dalla parte più becera della popolazione che vorrebbero punirla o come ha chiesto un assessore leghista del Veneto "impiccarla" (Nico Basso di Asolo). Pensavo che le espressioni di odio per il bene del futuro della nostra società fossero solo un rigurgito isolato e subito isolate dal senso di umanità ed intelligenza del popolo italiano, ma ho constatato il contrario, le offese si sono moltiplicate e con esse il mio profondo disgusto.

Ma a questi punti mi sono chiesto: ma perché tanto odio?

La risposta me l'ha data la psicoanalisi che definisce l'odio come un fenomeno di proiezione nei confronti dell’altro. L'odio è quindi un invidia verso ciò che non si è, viene fuori in maniera subdola e strisciante ma si scatena quando può contare sulla complicità del branco. Tanto più una persona ha vissuto o vive un esistenza senza soddisfazioni o realizzazioni tanto più tenderà ad esaltarsi scaricando verso gli altri questo senso di malessere interiore di cui probabilmente non è consapevole. Allora ho dovuto rivedere le mie considerazioni anche in senso più compassionevole verso queste "anime tristi" ed ho cercato persino di dare un significato alle loro tesi "antiliberazione". Molti di loro - prosegue Liguori - muovono lo spauracchio della jihad, del riscatto pagato ai terroristi, ma a nessuno di loro, in realtà, interessa il terrorismo, né tanto meno avrebbero il coraggio di muovere un dito per combatterlo. E' quindi solo un uso strumentale che ne fanno, un uso che serve unicamente a giustificare a se stessi l'odio vomitato verso il soggetto prescelto.

Sono persone che si nascondono dietro un deplorevole maschilismo degli islamici, quando loro lo sono molto di più in casa loro. Sono persone che ti fanno immaginare in quanti modi si sarebbero potuti spendere quei soldi ma in realtà non hanno mai dato una lira per aiutare qualcuno. Sono persone che non conoscono le altre culture, che non hanno potuto esultare per i medici cubani e albanesi giunti in Italia per aiutarci perché sfugge loro il senso profondo del gesto di solidarietà ricevuto, persone che credono sia sufficiente avere il crocefisso sul letto per essere cristiani, che non hanno la cultura per capire che ogni religione è bella se fatta da persone giuste. Sono persone che non avrebbero mai il coraggio di fare scelte così grandiose come quella fatta da Silvia a 20 anni, perché la loro vita si è svolta nella quotidiana banalità, persone che non hanno saputo leggere le loro passioni e non hanno saputo dare ascolto ai loro sogni e di questo vogliono che qualcuno paghi. Persone che ben celate nelle loro tane e nel conforto dei loro divani, lanciano sentenze persino di morte, con il metodo sleale ma a loro più congeniale, quello dei leoni da tastiera. Persone a cui rimane solo un'ultima e unica possibilità per sentirsi vivi: odiare i diversi. Viva Silvia Romano, figlia mia".