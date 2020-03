Liguori: "Il protocollo italiano anti Covid-19 è sbagliato: più tamponi e un solo ospedale"

La Spezia - ITALIA IN GINOCCHIO: MA QUALE PROTOCOLLO COVID-19?



Dati agghiaccianti in Italia, numero di decessi troppo elevato rispetto alle altre nazioni. In Liguria superata la soglia del 10%. Una strage che deve essere fermata.

La questione è molto complessa ma a questo punto si è capito qual è l'anello debole: il protocollo italiano.

Ogni paese ha un protocollo di gestione dell'emergenza Covid-19, tarato sulla capacità di assorbimento del carico sanitario.

In Italia il protocollo prevede diagnosi e trasferimento in struttura solo e sottolineo solo in un quadro di patologia ben determinato quando cioè la situazione clinica è avanzata ed è caratterizzata principalmente da febbre alta e/o mancanza di aria. Tutte le situazioni cliniche borderline non vengono neanche prese in considerazione ma solamente monitorate dal medico di famiglia giorno per giorno. Questa situazione borderline su dieci segnalazioni da parte dei medici di famiglia all'unità di emergenza, avviene almeno 9 volte su dieci, e questo significa che su 10 potenziali casi di Covid-19 solo ad uno verrà eseguito il tampone, degli altri non si saprà mai se erano positivi o negativi.

Seguiamo comunque il paziente a cui è stato eseguito il tampone, perché questi, qualora risultasse positivo al tampone non è detto che venga ricoverato immediatamente. Infatti il protocollo Italia prevede che se le sue condizioni non sono particolarmente critiche, egli rimanga a casa per non intasare le carenti strutture sanitarie

Purtroppo c'è un però, alcuni di questi malati contagiati ed in isolamento domiciliare vanno incontro alla polmonite bilaterale interstiziale. Solitamente perché si realizzi questo aggravamento passano 8 giorni e in questi 8 giorni il protocollo del nostro sistema sanitario non prevede l'opportunità di prendere in carico il malato se non a seguito di complicazioni generalmente respiratorie.

Quindi non solo sfuggono allo screening 9 potenziali malati su 10, ma quell'unico paziente che viene preso in carico, testato e risultato positivo, giunge solitamente in ospedale già in situazioni critiche, spesso irreversibili, con scarse possibilità di sopravvivenza come i dati impietosi confermano.

La triste realtà è un che il protocollo italiano ovviamente è tarato su un sistema sanitario carente all'origine e qui a La Spezia la situazione è ancora più grave data le nostre deficienze strutturali e professionali preesistenti in cui ci siamo fatti cogliere da questa epidemia.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene urgente ed indispensabile:



- modificare il protocollo Italia, allargando, come da più parti richiesto la pratica diagnostica del tampone sia ai pazienti in monitoraggio che a quelli in quarantena.

- individuare una struttura dove ricoverare tutti i casi risultati positivi al Covid-19, non solo quelli gravi dunque, ma anche quelli con scarsa sintomatologia, monitorandoli quotidianamente in ambiente sanitario seguito professionalmente e non al loro domicilio.



Altri paesi hanno atri protocolli e, beati loro, con ben altri risultati.



Luigi Liguori, medico di famiglia e consigliere comunale