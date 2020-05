Liguori: "Dal Pd proposti emendamenti per superare la 'supplentite'"

La Spezia - "Via esame in presenza e raddoppio delle assunzioni. È stata chiesta dal gruppo Pd del Senato e dai colleghi di Leu, una modifica al decreto scuola, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che prevede l’assunzione di docenti senza abilitazione, i cosiddetti precari, che dovrebbero già andare in cattedra dal prossimo primo settembre. La legge già approvata prevede l’immissione in ruolo di 24.000 insegnanti su entrambi i cicli. Per la Regione Liguria tra secondaria di primo e secondo grado si parla di un contingente di circa 670 su posti comuni e 170 su posti di sostegno. Mentre alla Spezia toccherebbero poco meno di 200 posti tra medie e superiori". Lo rende noto Luca Liguori, esponente del Partito democratico e da sempre punto di riferimento per Via Lunigiana per quel che concerne il comparto scolastico.



"La procedura di selezione, prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova da effettuare in presenza. Valutato lo stato di emergenza sanitaria attualmente in atto nel nostro Paese, l’emendamento presentato dal Pd, che dovrà essere approvato ovviamente dal resto delle forze politiche, chiede due importanti modifiche. La prima - prosegue Liguori - è quella di eliminare la prova in presenza sostituendola con una selezione per soli titoli e servizio prestato. Sembrerebbe che i rischi legati al contagio da Covid-19, sconsiglierebbero procedure di selezione in presenza. Del resto, si tratta pur sempre, di insegnanti che annualmente prestano regolare servizio in cattedra, non credo abbiano bisogno di ulteriore prova selettiva. Inoltre, le domande dei candidati sono quasi 80.000 e la selezione in presenza, con le nuove disposizioni di sicurezza, potrebbe richiedere tempi troppo lunghi. L’obiettivo è di immettere i vincitori già in servizio dal prossimo anno scolastico. La seconda modifica riguarda l’ampliamento della platea degli aventi diritto alla cattedra. L’emendamento chiede di portare a 40.000 le nuove immissioni in ruolo dei docenti. Entro l’8 giugno il voto alla proposta di modifica di legge. Si discute ogni anno di “supplentite”, e di carenza di continuità educativa, mi pare questa l’occasione giusta per passare dalle parole ai fatti".