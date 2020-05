Liguori: "Asl depotenziata. Pessima gestione Covid-19, e l'ospedale rischia di allontanarsi"

La Spezia - "I nodi piano piano vengono al pettine, ecco perché Toti vorrebbe votare prima possibile! perché più passa il tempo e più i disastri commessi nella gestione dell’emergenza sanitaria vengono alla luce". Si apre così l'intervento di Luigi Liguori, consigliere comunale di opposizione tra le file di 'La Spezia bella forte unita', nonché medico.

"Dopo due mesi e mezzo di epidemia - prosegue - ci si accorge che la direzione sanitaria del territorio spezzino non è all’altezza della situazione. Toti rimuove i vertici Asl e porta i poteri a Genova su Alisa. Decide cosi di sguarnire la nostra provincia , lasciando la gestione dell' emergenza sanitaria sul territorio in mano a nessuno. Di fatto questo ulteriore dimensionamento comporterà un grave depotenziamento della azienda sanitaria nostrana. Tutto cio' avverrà nonostante le grandi questioni ancora in fase di risoluzione e proprio ora che siamo all’inizio di una fase in cui l’allentamento delle misure di restrizione potrebbero far riprendere vigore all’epidemia".



Secondo Liguori "ci ritroviamo quindi 'cornuti e mazziati': da una parte una cittadinanza che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di letalita dell' infezione ed ha assistito inerme sia alla drammatica propagazione dell' infezione in entrambi i presidi ospedalieri, sia alla sciagurata collocazione del tendone pre triage con diverse settimane di ritardo. Dall 'altra ci sono gli operatori sanitari gestiti in maniera confusa e tra questi noi medici di famiglia lasciati senza alcuna dotazione di sicurezza alla gestione parziale dei pazienti sul territorio .

Sono curioso di capire la posizione del Sindaco Peracchini, da sempre convinto sostenitore del buon operato dei vertici di Asl 5 durante questa emergenza sanitaria. Purtroppo immagino gia' quali saranno le sue scelte, da buon vassallo si uniformera' alle decisioni di Toti, lascera' per l' ennesima volta che il suo territorio e i suoi cittadini si pieghino alla volonta' ed al potere del Governatore della regione. Il rischio e' molto elevato a questi punti. Il pericolo e' che oltre a confermare la pessima gestione dell epidemia di covid, si vada verso un ulteriore allontanamento dell' obiettivo principale della città che e' la costruzione del nuovo Ospedale Civile. Opera che sembra che non rientri per niente nei progetti di Genova".