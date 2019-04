Licari: "Situazione scuole sconcertante, serve un tavolo con i presidi spezzini"

La Spezia - "Non lasciamo che il grido d'allarme lanciato dagli studenti cada ancora una volta nel vuoto: le immagini provenienti da svariati Istituti parlano da sè, testimoniando una situazione a dir poco sconcertante. In qualità di Consigliere Provinciale presenterò un'interrogazione urgente al Presidente Cozzani, chiedendo rapidi e decisi provvedimenti. Non solo, come Vice Presidente della Commissione Ambiente, nella quale sono inserite anche le politiche scolastiche, chiederò al Presidente Biagi di convocare al più presto un tavolo con i Presidi degli istituti spezzini, affinchè possano essere esposte tutte le problematiche del caso. Recarsi a scuola dovrebbe essere sinonimo di lavoro, accoglienza e condivisione: per questo è necessario che studenti, professori e personale Ata operino in contesti sicuri e non precari come quelli denunciati". Lo dichiara Andrea Licari, consigliere provinciale del centrosinistra.