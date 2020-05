Licari: "La Provincia pensi ai problemi dei cittadini prima che al bilancio"

La Spezia - La notizia dell'alienazione dell'autorimessa di Via XXIV Maggio al costo di 900.150 euro è senza dubbio un'ottima notizia per le casse della Provincia della Spezia, interessata negli anni da profondi e insensati tagli. Il fatto che però questa considerevole cifra venga interamente utilizzata per coprire il deficit accumulato non può dirsi un bel segnale, specie in questo momento di estrema difficoltà. Consapevole del fatto che il risanamento del bilancio sia indicato nel Testo unico degli enti locali, credo sia però necessario che il presidente Peracchini si adoperi affinché parte di questi soldi possano essere utilizzati per fronteggiare le numerose problematiche che purtroppo tengono in ostaggio gli abitanti della Provincia. Penso al tema della viabilità, con una Val di Vara allo stremo delle forze, e più in generale ai ponti e alle strade che necessitano di urgenti interventi. Ma anche il delicatissimo aspetto dell'edilizia scolastica: a stretto giro, infatti, numerosi edifici dovranno essere sottoposti a rapidi interventi strutturali affinché sia garantita a studenti e personale scolastico la tanto agognata sicurezza contro il coronavirus. Insomma, tanti e importanti temi per i quali è fondamentale dare un chiaro indirizzo politico. Se già in precedenza i cittadini chiedevano sacrosante risposte, ad oggi, in epoca di pandemia, non possiamo permettere che gli eventi ci sovrastino senza fornire alcun tipo di concreta rassicurazione.



Andrea Licari, Consigliere Provinciale