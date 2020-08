Licari: "Da Cozzani attacchi personali. Campagna prende binari pericolosi"

La Spezia - "Una seria campagna elettorale dovrebbe essere caratterizzata da un deciso quanto corretto scambio di opinioni, da proposte e soprattutto progettazione del presente nonché del futuro. Eppure, leggendo le dichiarazioni di Cozzani coordinatore della lista Toti, mi pare evidente che quell'arte nobile chiamata politica stia deragliando in pericolosi binari". Lo scrive in una nota Andrea Licari candidato consigliere regionale per Linea Condivisa, Sinistra per Sansa che prosegue: “Attacchi personali, dileggio dell'avversario e nessun rispetto delle idee altrui: non è questa la politica che ho in mente, specie in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Il rispetto dell'avversario non è solo una questione personale tra due contendenti, ma rappresenta la capacità che il candidato ha di saper rappresentare al meglio ciascuna proposta, anche e soprattutto del campo avverso".

"A pochi giorni dall'inizio effettivo della campagna per la presidenza della Regione Liguria - conclude -, faccio dunque un appello a tutte le forze politiche in campo: abbiate riguardo di tutti i pareri, perché solo così gli elettori potranno essere resi partecipi di un sano esercizio democratico. Senza l'educazione, otterremo infatti l'effetto opposto, ovvero un ulteriore allontanamento dei cittadini, già giustamente delusi da una politica in grado solo di urlare, litigare ma incapace di dare risposte concrete ai reali bisogni".