Liberi e uguali presenta i candidati: "Abbiamo una grande occasione"

La Spezia - L’avventura spezzina di Liberi e Uguali, il nuovo soggetto politico fondato da Piero Grasso, inizia dal civico 8 di Via del Torretto, in pieno centro cittadino. Cinque candidati, tre donne e due uomini, vengono dal territorio e rappresenteranno la sfida dei fuoriusciti, di ieri e di oggi, dal Partito democratico. Sono Vincenzo Muratore, Luigi Liguori (consigliere comunale spezzino), Silvia Gobbetti, Valentina Bosello e Laura Canale. C’è gente nel locale che fungerà da quartier generale del sodalizio e dopo l’introduzione di Andrea Licari, tocca a Moreno Veschi, il “grande vecchio” della sinistra spezzina, arringare il pubblico di curiosi e militanti: “Vogliamo parlare ad un popolo di sinistra che è in crisi, che scuote la testa. Nel Pd, lo avete visto, hanno annientato le liste, a Spezia hanno messo al centro la candidatura della Paita che conferma la volontà di autosufficienza di quel partito. Prodi venga nei territori a capire il perché e la candidatura della Bonino è una lista civetta: ha proposto la privatizzazione dell’acqua e ha detto di non aver nulla in contrario su un’intesa con Berlusconi”. Continua l’altro coordinatore provinciale Pregazzi: “Dobbiamo essere soddisfatti della lista che abbiamo creato: competenza, innovazione e legame col territorio saranno le nostre linee guida”.



“Abbiamo una grande occasione - dice Stefano Quaranta, candidato -, su lavoro, scuola e fisco possiamo dire cose diverse da tutti gli altri. Abbiamo delle proposte: servono investimenti pubblici reali, serve di rivedere i costi del lavoro, penalizzando la precarietà. E’ una questione di giustizia”. Luca Pastorino, anch’egli candidato e protagonista tre anni fa del primo grande strappo che portò alla sconfitta elettorale di Raffaella Paita alla presidenza della Regione: “Tre anni fa iniziammo un percorso che voleva unire la sinistra, non dividerla. Abbiamo antipasto ogni cosa ad una finalità comune: creare una proposta interessante che contempli la parola sinistra in modo più grande. Dobbiamo mettere fuori le nostre facce perché abbiamo tutte le caratteristiche per fare ottime cose. La campagna elettorale sarà molto aggressiva, basta vedere gli slogan di Salvini: si tocca la paura delle persone”. Canale e Bosello usano parole di entusiasmo e, ognuno per se, raccontano il senso del loro impegno, mentre in Via del Torretto continua ad arrivare gente, finendo anche ad ascoltare in strada le parole dei candidati.