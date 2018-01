Liberi e uguali in assemblea pubblica per discutere programma e candidature

La Spezia - Lunedì 8 gennaio alle 21 presso il Centro Allende alla Spezia si terrà l'assemblea territoriale di Liberi e uguali finalizzata a una discussione sul programma e all'individuazione di una rosa di nomi condivisa da proporre per la formulazione delle liste elettorali per Camera e Senato in vista delle prossime elezioni politiche



Dopo le assemblee territoriali e nazionali dei mesi scorsi e dopo la grande assemblea di Roma di oggi, 7 gennaio, a cui ha preso parte anche la delegazione spezzina di LeU, l'assemblea del Centro Allende rappresenterà l'occasione per discutere delle proposte di LeU per il paese e fare il punto sul progetto politico che ha individuato in Pietro Grasso il proprio leader.

La partecipazione è aperta a tutti e in quella sede sarà possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, sottoscrivere il documento politico che è alla base del progetto elettorale.