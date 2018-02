Liberi e uguali, Muratore: "Italy Emergenza sempre appesa a un filo"

La Spezia - "Italy Emergenza - ancora una proroga di 15 giorni rimandata al Consiglio di Stato: 44 lavoratori rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. A loro va la solidarietà di Liberi e Uguali, consapevoli che l'obiettivo comune deve essere quello di difendere un posto di lavoro, oggi fortemente messo in discussione". Così Vincenzo Muratore, candidato alla Camera dei Deputati per Liberi e Uguali.

"E' inaccettabile che da oltre un anno i lavoratori di Italy Emergenza non conoscano il proprio destino: indipendentemente da chi continuerà ad erogare il servizio, queste 44 persone, con a carico le loro famiglie, devono essere salvaguardate.

E il solo modo per farlo è l'ottenimento della clausola sociale, che garantirebbe l'assorbimento degli operatori.

Chiediamo dunque a gran voce che la Regione si adoperi per risolvere la questione: oltre al destino lavorativo di 44 persone vi è infatti in ballo il trattamento del paziente, costretto ad essere assistito in una condizione di totale precarietà."