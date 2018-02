Liberi e Uguali: "Solo conoscendo si ribaltano bufale e luoghi comuni"

Iniziativa pubblica a Sarzana su immigrazione, povertà, degrado, decoro.

La Spezia - Venerdì 23 febbraio alle 18.15 al centro sociale Barontini a Sarzana si terrà un’importante iniziativa organizzata da Liberi e Uguali avente ad oggetto l’approfondimento del famigerato decreto Minniti-Orlando e in genere gli spinosi temi dell’immigrazione, della povertà, del degrado e del decoro urbano. Con questa iniziativa, alla quale prenderanno parte sia tecnici che politici, il movimento fondato da Piero Grasso si propone di ribaltare, attraverso un approfondimento nel merito, i tanti luoghi comuni e le bufale che girano su questi argomenti. Per questo motivo sono stati invitati gli avvocati Federico Lera del foro della Spezia, che tra l’altro collabora con Caritas e con avvocato di strada e dell’avvocato Antonella Cascione, del foro di Genova, esperta in materia di immigrazione, che racconteranno l’accoglienza dal punto di vista amministrativo e delle strutture operative e come le recenti modifiche in materia di procedure di riconoscimento del diritto di asilo e di protezione internazionale abbiano di fatto compresso le tutele giurisdizionali per i migranti, creando una giustizia di Serie B.

Interverrà inoltre Madiaw Ngom, mediatore culturale della Caritas, che racconterà come funziona l’accoglienza nel sistema attuale, coi suoi pregi e i suoi difetti, Claudio Rissicini dell’associazione Mediterraneo, il consigliere comunale Paolo Zanetti, con cui si farà il punto sull’applicazione, a Sarzana, del Decreto Minniti sulla “sicurezza Urbana”, punto centrale anche della campagna elettorale sarzanese in vista delle prossime elezioni amministrative.



Intervengono i candidati di Liberi e Uguali a Camera e Senato Luca Pastorino, Stefano Quaranta, Silvia Gobbetti, insegnante, che spiegherà come la scuola possa rappresentare un importante fattore di integrazione e Luigi Liguori, medico, che presta la propria opera gratuitamente nelle strutture di accoglienza della nostra Provincia e ci parlerà anche della propria esperienza. Introduce Marina Caprioni, di Sinistra Italiana. Modera il dibattito Michele Fiore, avvocato del foro della Spezia, di Possibile.