Leghisti (distanziati) in piazza alla Spezia: "Ora aiuti a chi dà lavoro"

La Spezia - Ci sono i leghisti spezzini in piazza per la manifestazione che il centrodestra ha indetto in decine di città italiane per il 2 giugno. Un manipolo di simpatizzanti e rappresentanti delle istituzioni si è radunato in Piazza Mentana, a distanza di sicurezza a differenza di quanto succede a Roma e Milano. Suona Amazing grace dalla scalinata del Teatro Civico: "Un omaggio alle vittime della pandemia, ma anche a chi non potrà riaprire la propria attività - dice la senatrice Stefania Pucciarelli -. Non è una manifestazione contro qualcuno, noi siamo qua per fare delle proposte. Va bene oggi fare assistenza, perché le famiglie sono in difficoltà, ma occorre investire sulle partite IVA e su chi dà lavoro. Vorremmo sentire parlare d'impresa". In prima fila assessori e consiglieri comunali salviniani: Brogi, Giorgi, Paita, Cozzani, Paita e Vatteroni. Non ci sono gli alleati di Fratelli d'Italia, che hanno invece scelto Genova. Qualche tricolore, soprattutto cartelli prestampati con scritto: "Il tempo è scaduto".