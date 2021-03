La Spezia - Sabato 20 marzo 2021 dalle 10 alle 12 gazebo in Piazza Matteotti a Sarzana e, nel pomeriggio dalle 17 alle 19 alla Spezia in Piazza Beverini, davanti a Zara, Fratelli d’Italia sarà presente coi propri gazebo per condividere le proprie proposte di legge di iniziativa popolare e per spiegare la propria opposizione al Governo Draghi.