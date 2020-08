Lega, in Piazza Beverini per la raccolta firme "Stop invasione"

La Spezia - Da oggi fino a giovedì 13 agosto la Lega sarà presente nelle piazze di 14 Comuni di tutta la Liguria con 25 gazebo per continuare la raccolta firme #stopInvasione e #stopIsolamento. “La Lega – spiega il deputato della Lega e referente territoriale di Genova Lorenzo Viviani – è, come sempre, tra la gente e sulle piazze per ascoltare i cittadini e sostenere il nostro leader Matteo Salvini che sarà mandato a processo il 3 ottobre per aver fatto il proprio dovere di ministro e aver difeso i confini degli italiani”. Ai gazebo della Lega è possibile iscriversi alla Lega. “Abbiamo già superato le 100 mila iscrizioni a livello nazionale – dice Viviani – una conferma dell’affetto degli italiani a Matteo Salvini e dell’apprezzamento dei nostri temi di battaglia dall’immigrazione al sostegno delle famiglie e imprese abbandonate da questo governo abusivo”.

In allegato, oltre alla locandina dei gazebo della Liguria, la foto del flash mob a Genova Boccadasse della Lega Giovani Liguria a cui hanno partecipato anche gli europarlamentari Marco Campomenosi, capodelegazione Lega al parlamento europeo, e Isabella Tovaglieri.



L'appuntamento alla Spezia è dalle 17 alle 19 di oggi pomeriggio in Piazza Beverini.