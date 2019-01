Lega giovani al vetriolo contro Arci Liguria sui fondi destinati al terzo settore

La Spezia - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Terzo Settore Sonia Viale, ha dato il via libera all’erogazione delle risorse - 900mila euro - stanziate a livello nazionale per il sostegno al mondo del volontariato e dell’associazionismo.

Le risorse sono state stanziate a favore di disabili, anziani e giovani.

Da quanto si è appreso sui giornali questa mattina, pare che i 300mila euro destinati al mondo giovanile non saranno erogati.



Il mondo dell’associazionismo giovanile ha scelto come capofila dell’associazione temporanea di scopo “Arci Liguria” che avrebbe depositato un progetto non conforme, privo dei requisiti minimi previsti, rendendo di fatto impossibile procedere allo sviluppo delle iniziative, motivo per il quale Regione Liguria si è trovata costretta a non ammettere la domanda relativa ai progetti per il disagio giovanile.



Prima di tutto come giovani, e successivamente come giovani della Lega, non ci sentiamo minimamente rappresentati da Arci, storicamente emblema dell’associazionismo di sinistra.

Dispiace, però, che alla politicizzazione delle associazioni si abbini anche l’inadeguatezza e la presunzione di non partecipare in modo corretto ai bandi, a maggior ragione quando determinate associazioni attingono a fondi pubblici per fare politica.

L’associazionismo deve fare associazionismo e lasciare da parte la politica, perché questa volta a farne le spese sono stati i giovani in generale, non Arci Liguria singolarmente.



Per ciò che concerne anziani e disabili apprendiamo con gioia che i fondi stanziati verranno erogati; in Arci invece - che rappresenta un mondo politico che non ha più consensi - evidentemente erano più impegnati a far politica che non a fare il lavoro al quale erano stati deputati bruciando, di fatto, i 300mila euro destinati al mondo dei giovani.



L’assessore Sonia Viale fa sapere che la regione valuterà il prossimo anno se riattivare questo filone: come Lega Giovani ce lo auguriamo, e siamo sicuri che Regione Liguria, ancora una volta, saprà dare le giuste risposte.



Daniele Vatteroni, coordinatore Lega giovani Liguria

Simone Vatteroni, coordinatore provinciale Lega giovani