Lega, Rixi: "Non entra in vigore una norma assurda per i porti"

La Spezia - "Grazie a un ordine del giorno della Lega sulla legge di Bilancio, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera nel Milleproroghe allo snellimento dell’elenco per i controlli radiometrici nelle dogane di porti e aeroporti. Non entra in vigore quindi una norma assurda che abbiamo osteggiato fin dalle prime ore. Una vittoria di civiltà nei confronti di un settore che paga lo scotto della crisi pandemica e che ha rischiato la paralisi per una norma assurda. Un impegno che la Lega aveva preso e che ha portato a termine con decisione”, ha commentato Edoardo Rixi, deputato e responsabile nazionale Infrastrutture per la Lega.