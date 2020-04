Lega: “Italia Viva pensa solo ai centri commerciali e si dimentica di essere al governo”

La Spezia - “Italia Viva sollecita l’amministrazione comunale, che peraltro non c’entra nulla, a distribuire mascherine nei centri commerciali, dimenticandosi ancora una volta dei piccoli negozi. In più chiede al Comune di pianificare una ripresa economica del territorio: si sono forse dimenticati di essere al governo? Sanno che gli aiuti devono essere pianificati a livello nazionale? Oppure continuano a fare strumentalizzazione politica anche in un delicato momento di emergenza come quello che stiamo vivendo?”. Lo afferma in una nota il gruppo consiliare della Lega, che aggiunge: “I renziani chiedono che i dispositivi di protezione vengano distribuiti soltanto nei grandi centri di distribuzione, dimenticandosi completamente della rete di piccole attività che anche alla Spezia sono numerose: forse questi ultimi non hanno il diritto a lavorare in sicurezza? È l’ennesima dimostrazione che certa politica ha in mente solo i centri commerciali, a discapito dei piccoli negozi. Le mascherine devono essere distribuite a tutti i cittadini, come già stabilito dalla Regione, che poi decideranno dove andare a fare la spesa”.



“Quanto alla ripresa economica, i renziani di Italia Viva la stanno chiedendo a loro stessi: il governo che sostengono, infatti, non ha attuato nessun piano di aiuti serio e di lungo periodo – concludono i consiglieri comunali leghisti – Finora sono arrivate soltanto briciole che non permetteranno di certo al nostro tessuto produttivo di risollevarsi. Il pagamento delle rate dei mutui, ad esempio, è sospeso soltanto per chi è in difficoltà a causa dell’emergenza (anche se la procedura non è automatica); nessun aiuto invece per chi già faticava a pagare e oggi è ancora di più in difficoltà. Si tratta di misure che ovviamente spetta al governo mettere in campo, non certo al Comune, che già sta cercando di adoperarsi pur con le poche risorse che ha a disposizione. Quando chiede una pianificazione della ripresa, Italia Viva si metta una mano sulla coscienza e bussi alla porta del governo”.