LeAli a Spezia/Lista Sansa e M5S: "Ma quali campi da golf, la collina di Pitelli ha bisogno di bonifica ambientale"

La Spezia - “Apprendiamo che il sindaco Peracchini ha commissionato per 14mila euro uno studio di fattibilità per realizzare un campo da golf sulla collina di Pitelli, che invece dovrebbe essere al centro di interventi di bonifica dei siti inquinati che a causa dell’inerzia di Comune e Regione in questi ultimi anni sono rimasti al palo. Siamo sconcertati". Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa e Donatella Del Turco e Jessica De Muro, Movimento 5 Stelle, che continuano: “Un campo da golf al posto delle bonifiche è un assurdo, oltretutto senza nessun confronto preliminare con i cittadini del posto, così come sta accadendo a Pagliari dove il progetto di trasformazione dell’area delle Casermette sta andando avanti senza confronto e partecipazione di sorta. Un campo da golf che rischia di essere un altro progetto di questa giunta che difficilmente vedrà la luce, ma che intanto costa denaro pubblico. Chiediamo al sindaco Peracchini di occuparsi di cose serie, del bene comune e delle esigenze dei cittadini di Pitelli, invece di imbarcarsi in progetti irrealizzabili e che rispondono solo ad interessi particolari".