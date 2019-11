Le sardine in piazza, flash mob anche alla Spezia

La Spezia - Sabato 30 novembre alle 17.30. Sarà Piazza Mentana il luogo che ospiterà il flash mob delle Sardine Spezzine. Annunciato in questi minuti l'atteso evento che si terrà tra quattro giorni in centro alla Spezia, che così segue le decine di altre città italiane invase dal movimento nato da un gruppo di giovani bolognesi e propagatosi come una marea in tutta Italia. Lo slogan è "Spezia non si Lega" con chiaro riferimento a quello che è il primo partito italiano secondo tutti i sondaggi, ma gli organizzatori chiedono "di non portare bandiere, vessilli o simboli politici" in piazza.

Lo scopo è infatti "esprimere il nostro dissenso verso la politica populista e dell'odio con i mezzi più efficaci che abbiamo a disposizione ovvero: le idee, la cultura, il rispetto, la creatività. Le nostre sardine saranno l'unico simbolo a rappresentarci, perché solo stando uniti possiamo combattere e cambiare questo clima politico e sociale che non ci rappresenta. Create le vostre sardine e scendete in piazza numerosi!".

Il luogo scelto è dunque lo slargo di fronte al Teatro Civico. "Questo perché sussistono esigenze logistiche e di sicurezza. Abbiamo avvisato le autorità e le istituzioni per garantire la sicurezza di tutti noi partecipanti". A Bologna erano in 20mila circa in piazza, a Modena 7mila, poi 6mila a Reggio Emilia e 10mila a Parma. Il gruppo Facebook della branca spezzina conta circa 5mila iscritti, quindi si attende un evento che conti qualche migliaio di partecipanti anche alla Spezia. La pagina "L'arcipelago delle sardine", sorta di coordinamento nazionale, ne conta invece 158mila.





Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/555503515244693/

Il coordinamento si è dotato di un indirizzo mail: 6000sardine.laspezia@gmail.com