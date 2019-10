Le opposizioni: "Sul Felettino ancora una volta Viale non chiarisce nulla"

La Spezia - "Sul futuro dell'ospedale Felettino l'assessore Viale continua a prendere i giro i 250 mila cittadini spezzini e più in generale tutti i liguri. Interpellata in aula rispetto agli incredibili ritardi accumulati dalla sua amministrazione nella realizzazione di questo fondamentale presidio sanitario - dopo 4 anni e mezzo e con tanto di finanziamento stanziato e appalto assegnato siamo ancora alle fondamenta - la vicepresidente della Giunta continua a dare la colpa alla burocrazia e ad appellarsi alle procedure. Ma si guarda bene dal chiarire, una volta per tutte, cosa intenda fare per portare a termine questi lavori e consentire agli spezzini di avere, finalmente, un ospedale che possa sopperire alle gravi mancanze del vecchio Sant'Andrea". Giovanni Lunardon e Juri Michelucci, rispettivamente capogruppo e vice-capogruppo Pd in Regione Liguria, insieme a Gianni Pastorino e Francesco Battistini, capogruppo e vice-capogruppo di Linea Condivisa attaccano l'assessore leghista: "Come sempre, non spende una parola sulle affermazioni di alcuni autorevoli esponenti del centrodestra che parlano addirittura di un piano B per il Felettino e si dimentica che la variante chiesta dalla ditta Pessina e bocciata in questi giorni da Ire risale a più di due anni fa. Insomma un intero ciclo amministrativo regionale non è bastato a Toti e Viale non solo per realizzare il nuovo ospedale del Felettino, ma neppure per far partire i lavori. Un fallimento totale le cui prime vittime sono i malati spezzini".



"Attendiamo da anni che Regione Liguria dia il via all’ospedale. Attendiamo da anni che l'assessore Viale dia risposte certe e attendibili. Invece, da quattro anni, assistiamo alla fiera delle vanità e delle non risposte: di fronte alle promesse disattese, Viale e la Giunta Toti giocano allo scaricabarile, il loro gioco preferito. La colpa del non fare di chi è? Intanto, apprendiamo che Pessina Costruzioni, incaricata dell’esecuzione dei lavori, ha presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo. Viale ancora una volta non ha nulla di concreto da dirci: parla solo delle difficoltà che lei e la sua Giunta devono affrontare per risolvere le criticità. La realtà è però che gli oltre 200.000 spezzini ancora aspettano che sia realizzato un ospedale moderno ed efficiente. Non basta che Regione Liguria affermi la propria volontà di costruire il Felettino: con la sola volontà, non si arriva da nessuna parte. A noi sembra che ci stiate prendendo in giro. Viale, i vostri ritardi sono inaccettabili e sono imputabili solo a voi. Ricordiamo tutti Toti e Viale insieme, con tanto di elmetto, a mettere mattoni per l’inaugurazione dell’ospedale mai costruito!" Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore oggi in Consiglio regionale rispondendo all'assessore competente in merito alla realizzazione dell'Ospedale Felettino a seguito della richiesta di ammissione al concordato preventivo da parte di Pessina Costruzioni.