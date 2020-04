Le opposizioni: “500mila euro sono pochi? La giunta la smetta di speculare e lavori”

La Spezia - Il centrosinistra spezzino insorge contro l'amministrazione comunale. “494mila euro vi sembran pochi? Per Peracchini e la sua giunta si. Perché sono in perenne campagna elettorale e non fanno niente”. Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Marco Raffaelli, PD, Federica Pecunia, Italia Viva, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella forte ed unita, Paolo Manfredini, Partito Socialista, che continuano: “Il governo stanzia 400 milioni di euro per i Comuni, una cifra aggiuntiva e senza sottrarre nulla ai fondi a bilancio degli enti locali, per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione e subito scatta la propaganda della destra a trazione leghista. Salvini divide l’intera cifra per tutti gli italiani, Peracchini e l’assessore Giorgi inviano alla stampa dichiarazioni sconsiderate, dicendo che i soldi non bastano, che i Comuni sono lasciati soli ed altre amenità. Addirittura la Giorgi si sta inventando ogni artificio burocratico per complicare la distribuzione, come la fantomatica card, che non sarà immediatamente disponibile e complicherà le procedure. Un modello facilmente replicabile sarebbe quello utilizzato a Cesena, caricando i crediti sulla tessera sanitaria, e comunque seguendo i canali dei servizi sociali, affidandosi alla comprovata competenza del personale del Comune. Invece la Giunta si barcamena in un misto di incompetenza e demagogia, che sarebbe da ridere se non si trattasse di un momento di emergenza e di aiutare le persone in difficoltà. Peracchini e la Giorgi la smettano di parlare a sproposito e si mettano a lavorare per devolvere i 494mila euro ai cittadini che ne hanno necessità”.